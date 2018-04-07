Кроссовер Chery Tiggo 3 Limited поступил в продажу в России

Китайский производитель автомобилей Chery представил компактный кроссовер Tiggo 3 с приставкой Limited.

Машина на основе комплектации Luxury стоит примерно 780 тысяч рублей. На вариаторе стоимость несколько выше – 829 900 рублей.

Цветовое решение кузова – черно-белое. Салон из комбинированных материалов: экокожа и ткань.

Специалисты оснастили транспортное средство 1,6-литровым атмосферным бензиновым мотором. Его мощность составляет 126 лошадиных сил.

мощность в 126 лошадиных силИсточник: http://www.innov.ru/news/auto/v-rossii-uzhe-mozhno-prio/ мощность в 126 лошадиных силИсточник: http://www.innov.ru/news/auto/v-rossii-uzhe-mozhno-prio/ мощность в 126 лошадиных силИсточник: http://www.innov.ru/news/auto/v-rossii-uzhe-mozhno-prio/ мощность в 126 лошадиных силИсточник: http://www.innov.ru/news/auto/v-rossii-uzhe-mozhno-prio/