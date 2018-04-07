Курсанты Смоленской Военной академии войсковой ПВО впервые примут участие в параде Победы на Красной площади

В состав 33 парадных расчётов пешей колонны вошли офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и Нахимовского военно-морского училищ Минобороны, а также представители других силовых ведомств.

В состав пешего парадного расчёта в этом году впервые включены Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооружённых сил РФ имени маршала Советского Союза А.М.Василевского (Смоленск) и филиал Нахимовского военно-морского училища (Севастополь).

Также Войска Национальной гвардии РФ (Росгвардии) впервые представят Саратовский военный институт и Московское президентское кадетское училище имени Михаила Александровича Шолохова.