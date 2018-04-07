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Латвийский медведь сломал забор, чтобы уйти в Россию


Добавлено: 07 апр 2018 в 02:35, Категория: Новости на сегодня
Латвийский медведь сломал забор, чтобы уйти в Россию

В Латвии медведь повредил построенный на границе забор, пытаясь уйти на российскую территорию.

Об этом сообщила Государственная пограничная охрана Латвии.

«Пограничники во время обхода государственной границы обнаружили, что на нескольких столбах, примерно на высоте полметра, оторваны скобы, удерживающие заграждение. Проводя осмотр места происшествия, пограничники нашли следы, которые свидетельствовали о том, что виновником повреждений был медведь, которому забор, очевидно, мешал пересечь латвийско-российскую границу», — говорится в сообщении.

Судя по фотографиям, которые сделали пограничниками со стороны Латвии, медведь хотел перебраться через забор и направиться в Россию.


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Добавлено: 07 апр 2018 в 02:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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