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Маск предупредил об опасности появления «бессмертного диктатора»


Добавлено: 07 апр 2018 в 16:10, Категория: Новости на сегодня
Маск предупредил об опасности появления «бессмертного диктатора»

Американский бизнесмен, глава SpaceX и Tesla Илон Маск считает, что в будущем искусственный интеллект сможет создать «бессмертного диктатора». Об этом он заявил в новом документальном фильме Do You Trust This Computer? («Вы доверяете этому компьютеру?»).

С точки зрения предпринимателя, развитие искусственного интеллекта может в будущем привести к тому, что он в той или иной форме будет управлять миром.

«Самое нестрашное будущее, которое я могу представить — то, в котором мы хотя бы демократизировали искусственный интеллект, так как если одна компания или небольшая группа людей сможет разработать богоподобный цифровой суперинтеллект, они смогут завоевать мир», — прогнозирует Маск.

Он отметил, что когда диктатор — человек, он рано или поздно умирает. В случае с искусственным интеллектом диктатор будет жить вечно.

Маск подчеркнул, что искусственному интеллекту даже «не надо быть злым», чтобы уничтожить человечество.

«Если у него есть какая-то цель, и человечество стоит на пути, он уничтожит его в порядке вещей, даже не думая об этом. Без обид», — добавил он.

Маск уже неоднократно делился своими опасениями по поводу того, до чего в будущем может довести искусственный интеллект. В частности, он предположил, что из-за соперничества в этой области может начаться третья мировая война.

Американский предприниматель также подчеркивал, насколько важно работать в направлении строительства космических станций на Марсе и Луне, чтобы у человечества была возможность восстановить цивилизацию в том случае, если на Земле снова наступят «средние века».


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Добавлено: 07 апр 2018 в 16:10, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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