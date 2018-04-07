МЧС нашло 1,5 тысячи пожароопасных зданий ТЦ

Российское министерство по чрезвычайным ситуациям обнародовало отчет о проведенной его сотрудниками масштабной проверке торговых центров страны после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», унесшего 64 жизни.

В отчете, опубликованном на сайте МЧС, говорится, что проверка затронула 8,5 тысячи объектов — половину из того объема, который запланирован. Но уже на нынешнем этапе стало ясно, что более чем в 2 тысячах торговых центров персонал не прошел инструктаж по пожарной безопасности, а 1,5 тысячи зданий ТЦ не соответствуют противопожарным нормам.

Среди наиболее распространенных нарушений — неработающие сигнализации и системы аварийного оповещения, забаррикадированные различным хламом запасные выходы и отсутствие свободных подъездных путей для пожарной техники.