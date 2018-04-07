Медики сообщили о серьезной опасности частого употребления соков

Употребление сладких напитков, в том числе и фруктовых соков, увеличивают риск преждевременной смерти у взрослых старше 45 лет.

Ученые Университета Эмори пришли к такому выводу в результате исследований, в которых приняли участие 30 183 человек.

Эксперты оценивали уровень употребления напитков и продуктов с высоким содержанием сахара, включая содовую воду, соки, конфеты, сладкие завтраки и другие.

За этими участниками наблюдали в течение шести лет. Те, кто выпивал около одного литра сладких напитков в день, умирали в два раза чаще от ишемической болезни сердца по сравнению с теми, кто употреблял менее 30 миллилитров в день.