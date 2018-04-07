Медведев выделил почти 7 млрд рублей на плавучий «Северный полюс»

Российское правительство выделило 6,96 млрд рублей на разработку и создание самодвижущейся платформы «Северный полюс», предназначенной для проведения исследований в Арктике. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В тексте документа уточняется, что ввод «Северного полюса» в эксплуатацию запланирован на 2020 год, а исполнителем работ является АО «Адмиралтейские верфи».

Платформа задумана как плавучая обсерватория, оснащенная современными лабораторными комплексами, с которой ученые будут проводить исследования и мониторить состояние окружающей среды в высоких широтах Северного Ледовитого океана.

Целью создания «Северного полюса» в правительственном распоряжении указано «закрепление российского присутствия в Арктике и позиций России как мирового лидера полярной науки», а также расширение научных исследований в арктической зоне.

АО «Адмиралтейские верфи», на которое возложена задача по разработке и строительству плавучей обсерватории, является базовым для отечественного судостроения предприятием и входит в северо-западный судостроительный кластер. Предприятие обладает производственными мощностями для создания современных судов, несущих полезную нагрузку до 80 тысяч тонн. На нем уже построено свыше 3 тысяч кораблей, включая ледоколы, подводные аппараты и танкеры.