Мелания Трамп бросила Дональда в начале их отношений из-за измен

Журналисты продолжают копаться в биографии Дональда Трампа, с каждым разом раскрывая новые подробности его романов. На этот раз в СМИ опубликовали сообщение о том, что Мелания, усомнившись в верности своего бойфренда, рассталась с Дональдом в начале отношений. Узнал эту информацию журналист Рональд Кесслер, который подробно изучил биографию первой леди.



Всё началось в 1998 году на Неделе моды в Нью-Йорке. Американский миллиардер подошел к словенской фотомодели с тогда еще девичьей фамилией Кнавс и попросил ее номер телефона. Изначально девушка отказала Трампу, но визитку взяла. Через время она сама позвонила Дональду и так начались их романтические отношения.

Однажды Мелания приехала в Trump Tower ко своему возлюбленному и повстречалась с его бывшей девушкой — моделью Карой Янг. «Он встречался с Карой почти два года. И что сделала Мелания? Она бросила его! Она сказала: «Мне плевать на его миллиарды долларов. Я ухожу». Затем позвонила в Мар-а-Лаго и попросила персонал прислать ее одежду. Реакция Мелании произвела на Дональда впечатление, и он постарался вернуть ревнивую девушку,» — пишет Кесслер в книге.

По сообщениям журналистов, романов у Трампа было много, правда сейчас Мелания старается не реагировать на их огласку в прессе. Недавно ведущий телеканала CBS Андерсон Купер взял интервью у 39-летней актрисы фильмов для взрослых, с которой у Дональда была интрижка.



В интервью Дэниелс рассказала, что после связи с нынешним президентом неизвестные люди угрожали ей, пытаясь заставить молчать.Связывать себя с движением #MeToo актриса не стала, ведь не считает ее связь с Дональдом изнасилованием. Она добровольно согласилась лечь в постель с Трампом. Сторми рассказала, что впервые познакомилась с президентом в 2006 году на турнире по гольфу. За несколько месяцев до этого у Дональда и Мелании родился сын Бэррон. Связь у актрисы и бизнесмена произошла под предлогом участия в его реалити-шоу «Ученик». Мужчина пригласил Сторми в своей номер отеля, чтобы сделать предложение.

Через год предложение осталось в силе и Трамп пригласил актрису обсудить детали — в бунгало отеля Beverly Hills. Правда, на второй раз актриса отказалась от сексуальной связи с Дональдом, из-за чего через время ей позвонили и сообщили, что на шоу ее не приняли.

Молчать об их отношениях Трамп не просил, поэтому в 2011 году Сторми решила рассказать о связи в интервью журналу InTouch за 15 тысяч долларов. Правда, гонорар получить ей было не судьба, ведь издание обратилось за комментариями к самому Трампу. Напрямую пообщаться с бизнесменом не удалось, а его адвокат пригрозил им судебным разбирательством, из-за чего интервью не вышло в свет.