Мемория. Марианна Максимовская

7 апреля 1970 года родилась Марианна Максимовская, телеведущая, пиарщица.

Личное дело

Марианна Александровна Максимовская (48 лет) родилась в Москве. Ее отец окончил МАИ, затем получил экономическое образование, одним из первых в России начал продвигать штрихкоды. Мать — филолог, преподавала в МГУ.

«Я четвертое поколение женщин в нашей семье с высшим филологическим образованием», — рассказывала о себе Максимовская.

С детства увлеклась журналистикой. Первую статью опубликовала в четырнадцать лет в многотиражке завода «Серп и молот». Затем стала печататься в «Пионерской правде» и «Комсомолке». «Редактировала школьную стенгазету, которая называлась "Школьная правда". Можно понять, какое там было содержание: школу я заканчивала в 1987 году. Представьте, как раз первые годы перестройки, все вокруг стремительно менялось», — вспоминала она.

В 1988 году поступила на журфак МГУ, «совершенно осмысленно» выбрала газетное отделение, считая себя нефотогеничной. «Потом, впрочем, выяснилось, что я телегенична. Это разные вещи», — отмечала ведущая.

На четвертом курсе, в 1991 году Максимовская вышла замуж за однокурсника. В сентябре родила дочь Сашу. А до этого, 19 августа, «была в числе тех москвичей, которые вышли защищать Белый дом».

После путча вместе с другими студентами пришла в «Телевизионную службу новостей» на 1-й канал Останкино.

«Туда как раз пришел Михаил Осокин, мой первый учитель, пришел Олег Добродеев — человек, которому я во многом обязана карьерой. Это он меня принял на Первый канал, потом он вместе с Женей Киселевым пригласил меня на НТВ, именно он предложил мне стать ведущей», — говорила она.

Поначалу также писала для печатных СМИ. «Представьте, — продолжала журналистка, — мы жили в Орехово-Борисово, факультет журналистики — в самом центре Москвы, на Моховой, я работала в газете "Книжное обозрение" — ездила на "Рижскую", а еще писала статьи для разных изданий типа "Московского комсомольца". Постоянно надо было куда-то мотаться… Но в двадцать лет мне казалось, что жить так — это норма».

В 1993 году стала корреспондентом только что появившегося НТВ. Студенческий брак Максимовской к этому времени распался, и она вышла замуж за коллегу по НТВ Василия Борисова.

С 1997 года вела новостную программу «Сегодня» на НТВ, с 2000-го параллельно была ведущей программы «Герой дня». В 2001 году вместе со многими журналистами НТВ перешла на канал ТВ-6, который спустя год трансформировался в ТВС.

В 2003 году, после закрытия ТВС, Максимовская по предложению основательницы Ren-TV Ирены Лесневской создала на этом канале свою аналитическую программу «Неделя с Марианной Максимовской».

Также ведущая стала заместителем главного редактора. В интервью отмечала, что Ren-TV (с 2006 года — РЕН ТВ) остался тогда единственным крупным телеканалом, не подконтрольным государству.

В 2012 году у 41-летней журналистки появилась дочь Женя.

В 2012—2014 годах принимала участие в «Разговоре с Дмитрием Медведевым» — премьер-министр в ходе этой программы отвечал на вопросы корреспондентов нескольких телеканалов.

В августе 2014 года программа «Неделя» была закрыта, однако Максимовская продолжила работать заместителем главного редактора до истечения контракта. В январе 2015 года, когда контракт истек, она перешла в PR — стала вице-президентом группы компаний «Михайлов и Партнеры», отвечала в компании за массовые коммуникации.

В 2016 года стала вице-президентом созданного на основе этой группы коммуникационного холдинга «Группа Новаком».

Весной 2017 года обсуждалось назначение Максимовской вице-президентом Сбербанка, курирующим вопросы маркетинга и коммуникаций. Однако назначение не состоялось.

Марианна Максимовская Никеричев Андрей/АГН "Москва"

Чем знаменита

Известная журналистка и телеведущая, лицо НТВ 1990-х — начала 2000-х, затем на протяжении долгого времени — автор и ведущая информационно-аналитической программы «Неделя» на РЕН ТВ.

В настоящее время — вице-президент коммуникационного холдинга «Группа Новаком». В 2015 году про Максимовскую писали, что «она проводит встречи главредов федеральных СМИ с губернаторами и формирует имидж глав регионов».

О чем надо знать

Закрытие «Недели» и свой уход с телевидения Максимовская объясняла поляризацией СМИ с началом украинского конфликта и нежеланием в этом участвовать.

«К примеру, я называла ополченцев сепаратистами. Поскольку, вообще говоря, по нормам русского языка, люди, которые воюют сейчас в Донбассе, — это именно сепаратисты. Они требуют отделения региона. Мало того — это вооруженные сепаратисты. <…> И вот я слышу отклики с одной стороны: как она могла — ополченцев называть сепаратистами, укрофашистка! А с другой — читаю другие отклики: ну, понятно, это она по указке Кремля смягчает формулировки и называет террористов сепаратистами!» — рассказывала она изданию «Открытый город».

Прямая речь:

О журналистике и PR (Lenizdat.ru, ноябрь 2015): «Считается, что журналист должен узнать правду, а пиарщик, наоборот, "продать" свою историю журналистам. Хотя, конечно, в реальной жизни все не так просто. Думаю, процентов 70 сообщений, которые появляются на лентах новостей, — результат работы пиарщиков. Которые генерируют идеи, придумывают для своих клиентов — от представителей бизнеса до политиков разного уровня — различные мероприятия, инфоповоды для пресс-конференций и другие события, которые уже, в свою очередь, и освещает пресса. В пиаре большая часть работы — это креатив, разработка идеологии для клиента».

О телезрителях (Snob.ru, октябрь 2012): «Большинство населения всегда инертно и восприимчиво к пропаганде. К тому же многие не любят разбираться в оттенках смысла. Гораздо проще принимать готовые формулы. Один пример: 1999 год, война на Балканах. Журналисты тогдашнего НТВ стараются соблюсти баланс: рассказывают и о бомбардировках НАТО и гибели мирного населения, и об этнических чистках Милошевича. Работали грамотно, а рейтинги упали. Уже в 1999 году уставшая от бурных лет перестройки аудитория не хотела разбираться в оттенках серого. Ей не нужны были 50 этих оттенков. Большинство хотело слышать, что братья-славяне — это хорошо, а американские вояки — плохо. Меня эта история о многом заставила задуматься».

О тележурналистике (там же): «Сегодня выбора, по большому счету, нет. Ни в провинции, ни даже в Москве, где каналов по определению больше. На "Дождь" пойти? Но у Синдеевой никакого бюджета не хватит всех кормить. Многие выбирают "тактику малых дел", просто делают хорошие сюжеты, не о политике — о социалке, или придумывают подражание жанру мокьюментари. И тонко троллят зрителя, ну и начальство заодно. И все это именно для того, чтобы находиться в гармонии с собой».

Об отношении россиян к войне в Чечне и на Украине («Открытый город», март 2015): «[В 1990-х] было ощущение, что вот это сейчас закончится и наступит мир. И параллельно строилось что-то новое. Происходили реформы, открывались границы, открывались архивы, появлялись новые программы… Да, это был период слома, невероятный, тектонический. Но это все воспринималось с надеждой, что вот-вот, сейчас, будет новый мир — и он будет, безусловно, более светлым, открытым и спокойным. Каким-то более человечным. Что, кстати, и произошло в результате.

А сейчас другая история… Потому что мы из такого спокойного, можно даже сказать — мещанского мирка, сытого, уютного, после поездок в Турцию, в отель all inclusive, к чему уже успели привыкнуть, причем не только самые обеспеченные слои, вдруг — бабах, вернулись в забытое прошлое!

Люди долго повторяли: а зато стабильность. Да, вот с выборами не очень, но зато у нас стабильность. И так и было! Потому что общество, безусловно, променяло некие свободы демократического свойства на безусловную стабильность — и политическую, и финансовую. Люди действительно стали жить лучше. При такой-то цене на нефть! Была некая уверенность у многих в завтрашнем дне. И вдруг — пропала».

4 факта о Марианне Максимовской

Журналистку назвали в честь двух бабушек — Марии и Анны, объединив их имена.Лауреат девяти премий ТЭФИ (три премии в 2008 году и по две в 2009, 2010 и 2012 годах). Журналистку признавали лучшей ведущей информационно-аналитической программы, а ее «Неделю» — лучшей программой этого жанра.Живет с семьей в собственном доме в ближнем Подмосковье. Участок супруги приобрели еще в конце 1990-х, когда руководство НТВ хотело построить неподалеку собственный телецентр.Муж Максимовской — известный пиарщик, долгое время работавший на ТВ и в банковском секторе, сооснователь компании «Борисов и партнеры».

Материалы о Марианне Максимовской:

Биографическая справка «Ленты.ру»

Справка 24СМИ

Интервью журналу «7 дней»

Интервью OK-magazine.ru

Страница в Википедии