Меркель назвала происшествие в Мюнстре чудовищным

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель потрясена наездом микроавтобуса на толпу людей в Мюнстре.

Меркель заявила, что ее глубоко потряс инцидент и назвала данное происшествие чудовищным.

Накануне немецкие СМИ сообщили, что в туристическом центре немецкого города Мюнстр микроавтобус задавил толпу людей. Полиция страны оцепила часть города, где произошла трагедия. По предварительным данным, пострадало около 50 человек, трое - погибли. Посольство РФ в Германии выяснило, что русских туристов на месте происшествия не было.