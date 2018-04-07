Минобороны реформирует медицинскую службу по образцу Бундесвера

Министерство обороны Украины планирует реформировать медицинскую службу ВСУ по примеру немецкой армии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«За принцип взята медицинская служба Вооруженных сил Германии (Бундесвер), когда медицинская служба является отдельным родом войск в составе вида, когда медики будут отвечать за медицинское обеспечение, когда их избавят от несвойственных функций, таких как поставка», – заявил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Игорь Хоменко.

По его словам, речь не идет о 100%-ном копировании, однако основные принципы будут сохранены: единый орган управления медобеспечением, единая вертикаль подчинения, медики будут отвечать только за медицинскую помощь без необходимости выполнять несвойственные им функции.

Ранее в Минобороны сообщили о планах создания военной полиции.

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