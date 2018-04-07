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Московские власти опровергают результаты рейтинга загруженности дорог


Добавлено: 07 апр 2018 в 14:03, Категория: Россия
Московские власти опровергают результаты рейтинга загруженности дорог

Правительство Москвы сомневается в достоверности рейтинга пробок, который составил сервис GoCompare, где Москву назвали самым загруженным городом Европы, сообщает РИА Новости.

В транспортном комплексе столицы объяснили, что сервис объединил территорию Москвы и Московской области, поэтому данные исследования не являются достоверными. Такой метод подсчета неверный, потому что правительство Москвы не может отвечать за дорожную ситуацию за пределами города.

Представитель транспортного комплекса отметил, что профессионально изучением пробок и составлением рейтингов занимаются такие компании, как например TomTom и INRIX, однако про GoCompare он ничего не слышал. В комплексе добавили, что при составлении подобных рейтингов следует обращаться за аналитической информацией в официальные учреждения, где всегда готовы поделиться сведениями.

Накануне аналитический сервис GoCompare составил рейтинг, в котором говорится, что московские автомобилисты стоят в пробках около 91 часа в год. По этому показателю сервис определил, что Москва является самым загруженным городом в Европе. Известно, что для проведения исследования GoCompare использовал данные рейтинга пробок сервиса INRIX и Министерства транспорта США.


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Добавлено: 07 апр 2018 в 14:03, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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