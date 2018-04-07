Москву поставили на первое место в мировом рейтинге пробок

Исследовательская компания Gocompare (Великобритания) составила рейтинг городов мира, жители которых наиболее сильно страдают от автомобильных пробок. Первое место в ТОП-25 заняла Москва, где водители в среднем проводят в пробках около 91 часа в год.

На второй строчке в списке оказался Лондон (73 часа ежегодно) и Париж (65 часов), передает РБК со ссылкой на исследование.

Из российских городов в рейтинге Gocompare попали также Краснодар (находится на пятом месте), Санкт-Петербург (занял седьмое место), Сочи (восьмая строчка) и Нижний Новгород (замыкает десятку). В ТОП-10 списка вошли также Стамбул (четвертое место), Цюрих (шестое место) и Мюнхен (девятое место).

На последней строчке в рейтинге пробок оказался Стокгольм.

По обнародованным ранее данным аналитической компании INRIX, московские водители в 2017 году стояли в пробках примерно 26% от всего времени, которое провели за рулем.