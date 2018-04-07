Можно ли ходить на Пасху на кладбище, раскрыл глава Оренбургской епархии

Глава Оренбургской епархии митрополит Вениамин раскрыл, можно ли ходить на Пасху на кладбище.

В Оренбурге 8 апреля в Воскресение Христово пройдут три литургии, а также праздничные богослужения во всех городских храмах.

Митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин отметил, что в Пасху верующие прославляют воскрешение Иисуса Христа, и смысла никакого нет посещать кладбище.

Он пояснил, что в церкви не накладывают запрет на посещение в Пасху кладбища, однако напоминают, что в этом нет смысла. Митрополит Вениамин обратил внимание на то, что все это началось в прошлые времена, когда посещение храмов на Пасху было опасным.

«Верующие и направлялись туда, где их не могли в чем-то обвинить», - сказал митрополит, отметив, что для поминовения усопших и посещения кладбища существует специальный день – Радоница.

Слова митрополита передает издание «Аргументы и факты».