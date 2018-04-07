На Луне обнаружено невозможное даже для «больного воображения» уфологов 

Авторитетный уфолог-любитель Джордж Грэхэм, зарегистрированный на Ютуб как Streetcap1, обнаружил на естественном спутнике нашей планеты невозможное, даже для его «больного воображения».

Шотландский исследователь внеземных артефактов нашел удивительную аномалию на Луне. Идеально ровный черный параллелепипед внушительных размеров, по версии специалиста не имеет разумного объяснения. Уфолог обращает внимание на то, что это реальный объемный объект, а не какая-то случайная иллюзия и подтверждением этому служит отбрасываемая им тень.

По мнению некоторых подписчиков, эти «черные монолиты» несут нехорошее предзнаменование.