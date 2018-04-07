На орбите Луны замечен звездный человек в шлеме за рулем – уфологи

Виртуальный исследователь Streetcap, просмотрев последние фотографии НАСА, нашел на них звездного человека в шлеме, который сидит в космической корабле. На орбите Луны замечен объект, управляемый инопланетянином, сообщает ученый.
Со слов уфолога, ему потребовалось некоторое время, чтобы распознать предмет, но как только он это сделал, то пришел в ужас.
Подписчики эксперта по инопланетным артефактам полностью одобряют его находку, считая ее подлинной.
«Вы определенно меня заинтриговали. Мне, как и вам, трудно объяснить некоторые научные теории, но после просмотра этого видео мне определенно кажется, что там что-то есть. Теперь я буду всю ночь смотреть на это и удивляться», – говорит один из подписчиков специалиста.
«Это меня немного напугало. Сходство настолько поразительно, что назвать его совпадением смешно», – размышляет другой наблюдатель.
«Шлем, плечо сидит, в каком-то транспортном средстве и выглядит довольно неплохо. Предмет явно управляемый инопланетянами», – без сомнения рассказывает автор видео.