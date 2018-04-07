На орбите Луны замечен звездный человек в шлеме за рулем – уфологи

Виртуальный исследователь Streetcap, просмотрев последние фотографии НАСА, нашел на них звездного человека в шлеме, который сидит в космической корабле. На орбите Луны замечен объект, управляемый инопланетянином, сообщает ученый.

Со слов уфолога, ему потребовалось некоторое время, чтобы распознать предмет, но как только он это сделал, то пришел в ужас.

Подписчики эксперта по инопланетным артефактам полностью одобряют его находку, считая ее подлинной.