На Украине пообещали сделать все, чтобы турбины Siemens в Крыму не работали

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу пообещал сделать все возможное для того, чтобы четыре турбины немецкой компании Siemens в Крыму не работали.

Отвечая на вопрос депутата Рефата Чубарова о том, что правительство делает, чтобы исключить работу турбин на территории полуострова, Гройсман сказал (цитата по РИА «Новости»):

«Мы принимаем действия по всем направлениям, дипломатическим и другим каналам для того, чтобы блокировать их работу и требовать реакции для введения дополнительных санкций в отношении страны-агрессора».

По его мнению, скандал вокруг турбин свидетельствует о том, что санкционная политика против России действует.

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин в свою очередь сообщил, что он обращался по этому вопросу к немецкому правительству, Евросоюзу и компании Siemens.

«Я встречался с руководством Siemens, и мы скоординированно пытались перебить это путем подачи соответствующих судебных исков, и сейчас продолжаются судебные разбирательства, чтобы турбины, которые были завезены в оккупированный Крым обманным путем, не работали там», — сказал дипломат.

Напомним, чо инжиниринговая «дочка» госкорпорации «Ростех» «Технопромэкспорт» строит в Крыму две теплоэлектростанции мощностью по 470 МВт.

Ранее в Siemens объявили о разрыве лицензионного соглашения с российскими партнёрами по поставкам оборудования для электростанций. В компании утверждали, что в Крым были якобы незаконно перевезены четыре газовые турбины, предназначенные для проекта в Тамани.

В российской компании на это заявили, что машины — отечественного происхождения. Четыре комплекта турбин были закуплены на вторичном рынке и модернизированы силами российских производств и инжиниринговых компаний.

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