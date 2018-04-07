Наезд на людей в Мюнстере совершил психически больной немец

Министерство внутренних дел Германии исключило версию теракта при расследовании наезда на людей, совершенного водителем пикапа в центре города Мюнстера сегодня днем. По словам представителей ведомства, мужчина 1969 года рождения являлся гражданином ФРГ и «имел очевидные проблемы с психикой». На каком основании был сделан этот вывод, не уточняется.

Кроме того, в МВД Германии подтвердили гибель четырех человек, один из которых — сам водитель, после содеянного совершивший самоубийство, пишет немецкая газета S?ddeutsche Zeitung.

Данные о пострадавших по-прежнему уточняются. Полиция сообщает, что госпитализированы 30 человек. Известно, что шестеро из них находятся в тяжелом состоянии.

В настоящее время идет обыск в квартире водителя. Помещения обследуют взрывотехники, поскольку полиция опасается, что мужчина мог хранить опасные вещества или взрывные устройства. Тем не менее в правоохранительных органах продолжают подчеркивать, что случившееся не является террористическим актом.

Полиция действовала после ЧП достаточно жестко, через твиттер потребовав от общественности не размещать в соцсетях фотографий с места происшествия, не распространять слухов о большом количестве жертв и домыслов о том, что был совершен теракт. Многие пользователи Twitter, выражая соболезнования мюнстерцам по поводу случившегося, вместо фотографий с места событий выкладывали снимки своих котов и других домашних животных.