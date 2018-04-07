Направлявшийся на Украину танкер разрушил исторический особняк в Стамбуле (ФОТО)

Судно, направлявшееся на Украину, врезалось в исторический особняк в Стамбуле. Инцидент произошел в субботу, 7 апреля, сообщает Hurriyet daily news.

Сообщается, что 225-метровый танкер, следовавший из Египта на Украину, врезался в особняк 18 века, стоявший на берегу Босфора, из-за неисправности в управлении.

В результате инцидента движение проливом остановили в оба направления.

На место происшествия отправили судно береговой охраны и буксирные судна, которые оттянули танкер Vitaspirit, шедший под мальтийским флагом к берегу.

На фотографиях с места происшествия видны значительные повреждения, которые были нанесены особняку.