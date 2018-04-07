Netflix пригрозил забрать свои фильмы с Каннского фестиваля

Американская кинокомпания компания Netflix предупредила оргкомитет Каннского фестиваля о возможном отзыве картин своего производства из конкурсной программы, пишет издание The Hollywood Reporter со ссылкой на источники из круга организаторов мероприятия.

Директор Каннского фестиваля Тьерри Фрем в конце зимы заявил, что фильмы Netflix не будут допущены к участию, если их не покажут на большом экране во французских кинотеатрах (до этого у зрителей была возможность посмотреть их только онлайн).

Изначально фильмы Netflix были включены в фестивальную программу, но французские кинематографисты и профсоюзы подняли протест против их участия. Фрем пояснил, что за счет американских картин хотел «освежить» конкурс, а потом предложил вынести их за рамки официальной программы, тем самым снизив престижность показа.

Netflix утверждает, что собирался показать фильмы своего производства во французских кинотеатрах, но ему не хватило времени на урегулирование всех «правовых моментов».

Окончательное решение по фестивальной программе будет приниматься 12 апреля. Исключение из нее грозит фильмам «Придержи тьму» Джереми Солнье, «Норвегия» Пола Гринграсса и «Другая сторона ветра» Орсона Уэллса.