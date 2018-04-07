Нобоа: футболист "Рубина" Попов напоминает своей игрой Домингеса

КАЗАНЬ, 7 апр - РИА Новости, Вадим Кузнецов. Футболист "Рубина" Ивелин Попов напоминает своей игрой бывшего лидера казанской команды Алехандро Домингеса, заявил полузащитник команды Кристиан Нобоа.

Попов в субботу забил гол в матче 25-го тура чемпионата России с грозненским "Ахматом", который стал для него третьим в составе "Рубина" после перехода на правах аренды из московского "Спартака". Аргентинец Домингес стал в составе "Рубина" чемпионом России 2009 года.

"Похож ли Попов на Домингеса? Да, конечно. Он хорошо работает с мячом, смотрит, куда отдать последний пас. Это разные игроки, но хорошие качества есть и у Домингеса, и у Попова", - сказал Нобоа журналистам.

"Рубин" пропустил на первой минуте игры с "Ахматом", но затем забил три мяча и победил (3:2).

"Причина такого начала в концентрации, была ошибка. Нужно решить эту проблему на тренировках. Такое нельзя допускать. В перерыве тренер говорил, что игра равная, играем хорошо, но не все получается. Во втором тайме играли одинаково, но получилось лучше", - добавил футболист "Рубина".