Норвежцы приняли ночную сирену за начало войны с Россией

В норвежском городе Вадсё, который расположен вблизи российской границы, 4 апреля около 23:50 по местному времени, на старой пожарной станции включился звуковой сигнал тревоги — сирена. Местные жители за то время, пока она выла, принялись звонить в полицию и спрашивать, не означает ли этот звук начало войны с Россией.

«Тревога включилась в 23.50, и потребовалось более четверти часа, прежде чем владелец старой пожарной станции, где находился пункт управления, подошел к месту и отключил звук», — приводит РБК сообщение местного издания NRK.

Глава полиции Вадсё Ян-Олав Шёлберг пояснил, что причина нештатного срабатывания сигнализации до сих пор не установлена, хотя над ее выяснением работают специалисты сил гражданской обороны. В городе установлено несколько систем сигнализации, включающих сирену в экстренных случаях, но в ночь на 5 апреля заработала только одна из них.