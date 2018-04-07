Новгородский полицейский арестован за присвоение денег ветеранов

Глава УЭБиПК УМВД по Новгородской области помещен под домашний арест в связи с предъявленным ему обвинением в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщили в Следственном комитете РФ, силовик в течение десяти лет незаконным путем ежемесячно получал денежные выплаты, предназначавшиеся ветеранам боевых действия, похитив таким образом около 250 тысяч рублей из бюджетных средств.

Уголовное дело в отношении полицейского завели по двум статьям — ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

«Кроме того, сотрудник полиции обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при выделении ему на безвозмездной основе земельного участка на озере Селигер», — говорится в сообщении СКР.

Уголовное дело в отношении высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов ведет следователь по расследованию особо важных дел СУ СК России по Новгородской области.