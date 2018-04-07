Новым худруком «Табакерки» стал Владимир Машков

Новым художественным руководителем московского театра-студии Олега Табакова («Табакерки») стал артист Владимир Машков. Сегодня его представили труппе, сообщает РИА Новости.

Владимир Машков, помимо работы в кино, играл в МХТ имени Чехова и поставил несколько спектаклей в театре-студии Олега Табакова.

Ранее худруком МХТ им. Чехова был назначен основатель Студии театрального искусства Сергей Женовач. Он начнет работать в новой должности с 23 апреля.

Возглавлявший МХТ и «Табакерку» Олег Табаков скончался 12 марта в возрасте 82 лет. С ноября 2017 года Табаков находился в больнице.