Пак Кын Хе получила 24 года тюрьмы

Суд в Сеуле приговорил бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе к 24 годам тюрьмы по обвинению в коррупции, передает Yonhap.

Экс-президент была задержана в марте 2017 года. Помимо коррупции, ей были предъявлены обвинения во взяточничестве, превышении полномочий, раскрытии секретной информации и других преступлениях.

Обвинение требовало для экс-президента 30 лет тюремного заключения и штраф в размере около 95 млн долларов.

В феврале подруга Пак Кын Хе Чхве Сун Хиль получила 20 лет тюрьмы по обвинению в коррупции. Из-за подозрений в коррупционных преступлениях Пак Кын Хе была досрочно отправлена в отставку.