Переписку в Facebook можно будет запрограммировать на удаление

Пользователям Facebook дадут возможность устанавливать промежуток времени, по прошествии которого отправленные ими в мессенджер сообщения будут автоматически удалены, передает TechCrunch со ссылкой на представителя компании.

По его словам, уже сейчас такая возможность есть у пользователей, применяющих зашифрованную версию мессенджера для отправки секретных сообщений. Обычные же сообщения пользователь может удалять только из своей версии переписки. Впоследствии — через несколько месяцев — кнопка Unsend появится для любых сообщений всех пользователей, пояснил он.

Напомним, накануне администрация соцсети сообщила, что «по соображениям корпоративной безопасности» удалила все сообщения, когда-либо отправленные ее основателем Марком Цукербергом в переписке с другими пользователями мессенджера.

Ранее Facebook признал, что личные данные 90 млн пользователей соцсети были получены аффилированной с нею компанией Cambridge Analytica, которая собирала их через интегрированные опросы thisisyourdigitallife. Затем эти данные перепродавались сторонним организациям, в числе которых были политтехнологи и избирательные штабы.