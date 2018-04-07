Первый ребенок США: что любит, где учится и чем занимается в Белом доме Бэррон Трамп

Бэррон Трамп

Жизнь 12-летнего Бэррона Трампа, разумеется, отличается от того, как живут миллионы его ровесников. Кто еще может похвастаться тем, что впервые побывал на шоу Опры Уинфри, когда был новорожденным? К сыну Дональда Трампа и его жены Мелании Трамп внимание общественности приковано с самого раннего детства. Разбираемся, как Бэррону живется в Белом доме и есть ли у него хоть что-то общее с рядовыми подростками.Кстати, интересный факт: до Бэррона Трампа на протяжении 50 лет в Белом доме жили исключительно девочки (у Барака Обамы дочери, как и у Билла Клинтона, Джорджа Буша и еще нескольких президентов). Те же главы государства, у которых сыновья, занимали свой пост, когда дети уже достигали того возраста, когда обычно живут отдельно от родителей.

Частная школа

Как известно, Мелания Трамп с сыном не сразу перебрались в Белый дом, какое-то время они еще жили в пентхаусе Дональда Трампа на Манхэттене. В Нью-Йорке Бэррон посещал Колумбийскую подготовительную и грамматическую школу, которая считается одной из лучших школ мира. Переехав в Вашингтон, мальчик стал учиться в частной школе St. Andrew's Episcopal School, где до этого не было учеников из президентских семей. Обучение в учреждении обходится родителям в 40 тысяч долларов в год. Классы сравнительно небольшие — в них от 11 до 13 учеников. Перед тем как Бэррон Трамп стал обучаться в школе, родителям учеников пообещали, что связанные с этим меры безопасности будут "незаметны" и никак не скажутся на других детях.

Кстати выбрав для ребенка эту школу, Трампы отошли от традиции: последние 35 лет дети президентов посещали школу Sidwell Friends.

Мелания и Дональд Трамп с сыном Бэрроном

Внимание прессы

Стоило Дональду Трампу включиться в президентскую гонку, как его близкие оказались в центре внимания. Существенная его доля, естественно, досталась Мелании и Иванке, но и о Бэрроне тут же стали много писать. Причем журналисты к мальчику оказались весьма придирчивы. Возможно, сыграла свою роль непривычная для американцев неулыбчивость: Бэррона в прессе не просто называли зажатым и "себе на уме", но даже заподозрили у него аутизм.

Бэррон и Дональд Трамп

Как мы уже знаем, от нападок СМИ подростка защищала и его мать, и другие известные люди — к примеру, Челси Клинтон, попросившая журналистов оставить ребенка в покое.

Бэррон Трамп с сестрами Тиффани и Иванкой

Одежда

Если бы не знаменитая семья, Бэррона Трампа невозможно было бы отличить от любого другого 12-летнего школьника. В обычные дни на нем простые футболки с надписями и шорты или короткие джинсы, если же он идет с родителями на важное мероприятие, то — так и быть — согласится надеть костюм и галстук. Но даже из такого, казалось бы, незатейливого гардероба Бэррона журналисты умудряются добыть поводы для публикаций. Они то критикуют мальчика за то, что он одевается в полет на президентском самолете "словно в кинотеатр" (можно подумать, сами модные критики летают в смокингах), то, наоборот, объявляют иконой стиля, что, конечно, тоже громко сказано.

Серая футболка J Crew с надписью "Эксперт" на груди сподвигла западных журналистов назвать мальчика иконой стиля

А вот этот выход Бэррона был раскритикован в СМИ. Светский хроникер издания Daily Caller Форд Спрингер сравнил его выбор одежды с той, которую обычно надевают в кинотеатр.

Кстати, после обрушившейся на Бэррона критики по поводу его одежды даже сами журналисты призывали коллег оставить сына Трампа в покое и позволить ему одеваться как все дети его возраста. Что, собственно, Бэррон и продолжает делать. Марки он носит в основном демократичные, к примеру, со школьной формой надевает кроссовки New Balance стоимостью не больше 150 долларов.

Бэррон Трамп, Мелания Трамп, Иванка Трамп и Джаред Кушнер во время предвыборной кампании Дональда Трампа

Увлечения

На территории Белого дома, определенно, всегда найдется, чем заняться и взрослым, и детям: там есть бассейн, баскетбольная площадка, боулинг и даже свой кинотеатр. Что касается любимых хобби Бэррона, то они не очень отличаются от того, что любят его сверстники: спорт, видеоигры, фильмы.

Дональд Трамп упоминал о том, что мальчик "очень хорошо разбирается в компьютерах", а Мелания говорила в интервью, что раньше сын любил рисовать. К слову, президент также публично жаловался на жестокость компьютерных игр и интернета в целом:

Фильмы, интернет, компьютерные игры — во всем этом столько насилия! Я вижу, что смотрит мой сын, и недоумеваю: как вообще можно это показывать?

Гольф

Известно, что Бэррон, как и Дональд Трамп, любит гольф. Для отца и сына это повод провести время вместе: как пишет пресса, мальчик в курсе, что этот вид спорта любим бизнесменами и политиками, и он с удовольствием играет в гольф с отцом.

Отдельный транспорт

Не так давно газеты писали, что Бэррона возят на специальном автомобиле секретной службы, отдельно от родителей. По крайней мере, когда папарацци запечатлели первое семейство США в аэропорту чуть больше месяца назад, на снимках было видно, что Бэррон и его родители выходят из разных автомобилей.

Бэррон и Дональд Трамп

Безопасность

Не сообщается (что вполне объяснимо), как именно охраняют членов семьи президента и сколько это стоит. Но по информации CNN Money, когда семья все еще жила в нью-йоркской высотке Trump Tower после выборов, на обеспечение необходимой охраны город тратил по миллиону долларов… в день!

Бабушка и дедушка

Бэррон имеет возможность много общаться с бабушкой и дедушкой: родители Мелании Виктор и Амалия Кнавс — частые гости в Белом доме. Однако не живут там, в отличие, например, от тещи Барака Обамы Мариан Робинсон, которая постоянно находилась с семьей президента.

Няня

Пару лет назад в интервью Мелания Трамп говорила о том, что она посвящает все свое время ребенку: готовит ему, отвозит в школу, забирает после уроков и так далее. Но журналистам удалось выяснить, что у Бэррона (по крайней мере, два–три года назад) все же была няня, которая жила вместе с Трампами.

Мелания Трамп с сыном

Комната

Пробраться в комнату Бэррона в Белом доме журналистам, конечно, не удалось, поэтому приходится довольствоваться рассказами Мелании Трамп о том, как выглядела детская в их прошлом жилище. По словам первой леди, когда они жили на Манхэттене, маленький Бэррон разрисовал стены своей комнаты машинками и самолетами.

Целый этаж

Неизвестно также, какую площадь в Белом доме занимает комната Бэррона, В предыдущем жилище — роскошном пентхаусе в Нью-Йорке — мальчику был предоставлен целый этаж, который все в доме называли "комнатой Бэррона".