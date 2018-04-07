Первый ребенок США: что любит, где учится и чем занимается в Белом доме Бэррон Трамп

Показать меню
Актуально
В Мосгордуме хотят защитить жертв домашнего насилия ордерами - 22:09 В Мосгордуме хотят защитить жертв домашнего насилия ордерами Кабмин Белоруссии поручил составить список всех тунеядцев - 22:09 Кабмин Белоруссии поручил составить список всех тунеядцев ЦНИИмаш разработает «правила космического движения» - 22:09 ЦНИИмаш разработает «правила космического движения» В Турции задержан убивший четверых коллег работник университета - 22:10 В Турции задержан убивший четверых коллег работник университета СМИ сообщили о жертвах вооруженного нападения на университет в Турции - 22:10 СМИ сообщили о жертвах вооруженного нападения на университет в Турции ГД в первом чтении одобрила блокировку «порочащих» сайтов - 22:10 ГД в первом чтении одобрила блокировку «порочащих» сайтов Ляшко везунчик: НАБУ сделало секретными победы нардепа в лотерею - 22:18 Ляшко везунчик: НАБУ сделало секретными победы нардепа в лотерею Адвокат: Бубенчику не будут избирать меру пресечения - 22:21 Адвокат: Бубенчику не будут избирать меру пресечения МИД России назвал возможное место встречи Трампа с Ким Чен Ыном - 22:41 МИД России назвал возможное место встречи Трампа с Ким Чен Ыном Выпускникам школ начнут выдавать медали с учетом ЕГЭ - 22:42 Выпускникам школ начнут выдавать медали с учетом ЕГЭ Порошенко назвал срок завершения АТО в Донбассе - 22:42 Порошенко назвал срок завершения АТО в Донбассе В Чехии задержан беглый экс-руководитель банка «Интеркоммерц» - 22:42 В Чехии задержан беглый экс-руководитель банка «Интеркоммерц» Племянница Скрипаля рассказала о звонке его дочери из Лондона - 22:42 Племянница Скрипаля рассказала о звонке его дочери из Лондона Фотополимеризация поможет напечатать 3D-структуры толщиной с волос - 22:42 Фотополимеризация поможет напечатать 3D-структуры толщиной с волос Россия призвала США вернуть захваченную дипсобственность - 22:59 Россия призвала США вернуть захваченную дипсобственность Дело Скрипаля: Дочь отказалось от помощи российского правительства - 23:07 Дело Скрипаля: Дочь отказалось от помощи российского правительства Итудис: баскетболисты ЦСКА должны быть командой-хамелеоном - 23:10 Итудис: баскетболисты ЦСКА должны быть командой-хамелеоном
» » Первый ребенок США: что любит, где учится и чем занимается в Белом доме Бэррон Трамп

Первый ребенок США: что любит, где учится и чем занимается в Белом доме Бэррон Трамп


Добавлено: 07 апр 2018 в 21:31, Категория: Шоу-бизнес
Первый ребенок США: что любит, где учится и чем занимается в Белом доме Бэррон Трамп

Бэррон Трамп

Жизнь 12-летнего Бэррона Трампа, разумеется, отличается от того, как живут миллионы его ровесников. Кто еще может похвастаться тем, что впервые побывал на шоу Опры Уинфри, когда был новорожденным? К сыну Дональда Трампа и его жены Мелании Трамп внимание общественности приковано с самого раннего детства. Разбираемся, как Бэррону живется в Белом доме и есть ли у него хоть что-то общее с рядовыми подростками.Кстати, интересный факт: до Бэррона Трампа на протяжении 50 лет в Белом доме жили исключительно девочки (у Барака Обамы дочери, как и у Билла Клинтона, Джорджа Буша и еще нескольких президентов). Те же главы государства, у которых сыновья, занимали свой пост, когда дети уже достигали того возраста, когда обычно живут отдельно от родителей.

Частная школа

Как известно, Мелания Трамп с сыном не сразу перебрались в Белый дом, какое-то время они еще жили в пентхаусе Дональда Трампа на Манхэттене. В Нью-Йорке Бэррон посещал Колумбийскую подготовительную и грамматическую школу, которая считается одной из лучших школ мира. Переехав в Вашингтон, мальчик стал учиться в частной школе St. Andrew's Episcopal School, где до этого не было учеников из президентских семей. Обучение в учреждении обходится родителям в 40 тысяч долларов в год. Классы сравнительно небольшие — в них от 11 до 13 учеников. Перед тем как Бэррон Трамп стал обучаться в школе, родителям учеников пообещали, что связанные с этим меры безопасности будут "незаметны" и никак не скажутся на других детях.

Кстати выбрав для ребенка эту школу, Трампы отошли от традиции: последние 35 лет дети президентов посещали школу Sidwell Friends.

Мелания и Дональд Трамп с сыном Бэрроном

Внимание прессы

Стоило Дональду Трампу включиться в президентскую гонку, как его близкие оказались в центре внимания. Существенная его доля, естественно, досталась Мелании и Иванке, но и о Бэрроне тут же стали много писать. Причем журналисты к мальчику оказались весьма придирчивы. Возможно, сыграла свою роль непривычная для американцев неулыбчивость: Бэррона в прессе не просто называли зажатым и "себе на уме", но даже заподозрили у него аутизм.

Бэррон и Дональд Трамп

Как мы уже знаем, от нападок СМИ подростка защищала и его мать, и другие известные люди — к примеру, Челси Клинтон, попросившая журналистов оставить ребенка в покое.

Бэррон Трамп с сестрами Тиффани и Иванкой

Одежда

Если бы не знаменитая семья, Бэррона Трампа невозможно было бы отличить от любого другого 12-летнего школьника. В обычные дни на нем простые футболки с надписями и шорты или короткие джинсы, если же он идет с родителями на важное мероприятие, то — так и быть — согласится надеть костюм и галстук. Но даже из такого, казалось бы, незатейливого гардероба Бэррона журналисты умудряются добыть поводы для публикаций. Они то критикуют мальчика за то, что он одевается в полет на президентском самолете "словно в кинотеатр" (можно подумать, сами модные критики летают в смокингах), то, наоборот, объявляют иконой стиля, что, конечно, тоже громко сказано.

Серая футболка J Crew с надписью "Эксперт" на груди сподвигла западных журналистов назвать мальчика иконой стиля

А вот этот выход Бэррона был раскритикован в СМИ. Светский хроникер издания Daily Caller Форд Спрингер сравнил его выбор одежды с той, которую обычно надевают в кинотеатр.

Кстати, после обрушившейся на Бэррона критики по поводу его одежды даже сами журналисты призывали коллег оставить сына Трампа в покое и позволить ему одеваться как все дети его возраста. Что, собственно, Бэррон и продолжает делать. Марки он носит в основном демократичные, к примеру, со школьной формой надевает кроссовки New Balance стоимостью не больше 150 долларов.

Бэррон Трамп, Мелания Трамп, Иванка Трамп и Джаред Кушнер во время предвыборной кампании Дональда Трампа

Увлечения

На территории Белого дома, определенно, всегда найдется, чем заняться и взрослым, и детям: там есть бассейн, баскетбольная площадка, боулинг и даже свой кинотеатр. Что касается любимых хобби Бэррона, то они не очень отличаются от того, что любят его сверстники: спорт, видеоигры, фильмы.

Дональд Трамп упоминал о том, что мальчик "очень хорошо разбирается в компьютерах", а Мелания говорила в интервью, что раньше сын любил рисовать. К слову, президент также публично жаловался на жестокость компьютерных игр и интернета в целом:

Фильмы, интернет, компьютерные игры — во всем этом столько насилия! Я вижу, что смотрит мой сын, и недоумеваю: как вообще можно это показывать?

Гольф

Известно, что Бэррон, как и Дональд Трамп, любит гольф. Для отца и сына это повод провести время вместе: как пишет пресса, мальчик в курсе, что этот вид спорта любим бизнесменами и политиками, и он с удовольствием играет в гольф с отцом.

Отдельный транспорт

Не так давно газеты писали, что Бэррона возят на специальном автомобиле секретной службы, отдельно от родителей. По крайней мере, когда папарацци запечатлели первое семейство США в аэропорту чуть больше месяца назад, на снимках было видно, что Бэррон и его родители выходят из разных автомобилей.

Бэррон и Дональд Трамп

Безопасность

Не сообщается (что вполне объяснимо), как именно охраняют членов семьи президента и сколько это стоит. Но по информации CNN Money, когда семья все еще жила в нью-йоркской высотке Trump Tower после выборов, на обеспечение необходимой охраны город тратил по миллиону долларов… в день!

Бабушка и дедушка

Бэррон имеет возможность много общаться с бабушкой и дедушкой: родители Мелании Виктор и Амалия Кнавс — частые гости в Белом доме. Однако не живут там, в отличие, например, от тещи Барака Обамы Мариан Робинсон, которая постоянно находилась с семьей президента.

Няня

Пару лет назад в интервью Мелания Трамп говорила о том, что она посвящает все свое время ребенку: готовит ему, отвозит в школу, забирает после уроков и так далее. Но журналистам удалось выяснить, что у Бэррона (по крайней мере, два–три года назад) все же была няня, которая жила вместе с Трампами.

Мелания Трамп с сыном

Комната

Пробраться в комнату Бэррона в Белом доме журналистам, конечно, не удалось, поэтому приходится довольствоваться рассказами Мелании Трамп о том, как выглядела детская в их прошлом жилище. По словам первой леди, когда они жили на Манхэттене, маленький Бэррон разрисовал стены своей комнаты машинками и самолетами.

Целый этаж

Неизвестно также, какую площадь в Белом доме занимает комната Бэррона, В предыдущем жилище — роскошном пентхаусе в Нью-Йорке — мальчику был предоставлен целый этаж, который все в доме называли "комнатой Бэррона".


Материалы по теме:

Иванка Трамп вступилась за младшего брата Бэррона и мачеху Меланию Трамп
Трамп объяснил намерение жены отложить переезд в Белый дом
После инаугурации Трамп будет жить в Белом доме без жены и сына
Мелания Трамп с сыном не переедут с Дональдом Трампом в Белый дом
Добавлено: 07 апр 2018 в 21:31, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: spletnik

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Аваков: освобождение Донбасса будет полицейской операцией

Аваков: освобождение Донбасса будет полицейской операцией

Лавров посетовал, что специалисты по России на Западе окончательно перевелись

Лавров посетовал, что специалисты по России на Западе окончательно перевелись

Спасём образование! Петиция в поддержку образовательных стандартов и министра Васильевой набирает обороты

Спасём образование! Петиция в поддержку образовательных стандартов и министра Васильевой набирает обороты

В Москву доставили обвиняемого в банковской афере на 230 млн рублей

В Москву доставили обвиняемого в банковской афере на 230 млн рублей

Новости России
еще новости
Поезда не едут по синей ветке московского метро

Поезда не едут по синей ветке московского метро

Московские власти опровергают результаты рейтинга загруженности дорог

Московские власти опровергают результаты рейтинга загруженности дорог

СМИ, блогеры и бизнес больше всего пострадают от возможной блокировки Telegram в России – эксперт

СМИ, блогеры и бизнес больше всего пострадают от возможной блокировки Telegram в России – эксперт

Путин призвал пересмотреть программу по погранслужбе

Путин призвал пересмотреть программу по погранслужбе

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Первый ребенок США: что любит, где учится и чем занимается в Белом доме Бэррон Трамп

Первый ребенок США: что любит, где учится и чем занимается в Белом доме Бэррон Трамп

Снежана Набок пришла на проект, чтобы отбить Иосифа Оганесяна у Саши Черно

Снежана Набок пришла на проект, чтобы отбить Иосифа Оганесяна у Саши Черно

Кейт Хадсон объявила о беременности и рассекретила пол ребенка

Кейт Хадсон объявила о беременности и рассекретила пол ребенка

Настя Лисова уже многое успела сделать в жизни

Настя Лисова уже многое успела сделать в жизни

Новости политики
еще новости
СМИ: Американскому дипломату сломали нос из-за шутки о Сталине

СМИ: Американскому дипломату сломали нос из-за шутки о Сталине

Британский журналист на вопрос о силе процитировал фильм «Брат-2»

Британский журналист на вопрос о силе процитировал фильм «Брат-2»

Евгений Бень: Или «Черчесов, до свидания», или поможет только чудо

Евгений Бень: Или «Черчесов, до свидания», или поможет только чудо

Климкин: Порошенко согласует с Меркель детали введения миротворцев на Донбасс

Климкин: Порошенко согласует с Меркель детали введения миротворцев на Донбасс

Новости экономики
еще новости
Европа отказалась поддержать «Северный поток-2» и намерена дожать РФ по украинскому транзиту

Европа отказалась поддержать «Северный поток-2» и намерена дожать РФ по украинскому транзиту

Трамп запустил новый виток торговой войны с Китаем

Трамп запустил новый виток торговой войны с Китаем

«Все падает, ситуация и без того нехорошая»: в Латвии испугались ответа Москвы на последнее решение Риги

«Все падает, ситуация и без того нехорошая»: в Латвии испугались ответа Москвы на последнее решение Риги

Кампания TokenGo - это проект который собирается вывести на новый уровень криптографическое сообщество.

Кампания TokenGo - это проект который собирается вывести на новый уровень криптографическое сообщество.

Новости общества
еще новости
Теракт в Германии: есть погибшие и раненые

Теракт в Германии: есть погибшие и раненые

Учебный корабль ВМФ России «Перекоп» вышел в Красное море, завершив прохождение Суэцкого канала

Учебный корабль ВМФ России «Перекоп» вышел в Красное море, завершив прохождение Суэцкого канала

Завершился конкурс профмастерства медицинских сестер военно-медицинских организаций Минобороны РФ центрального подчинения

Завершился конкурс профмастерства медицинских сестер военно-медицинских организаций Минобороны РФ центрального подчинения

В Новоспасском монастыре освятили куличи для российских военнослужащих в Сирии

В Новоспасском монастыре освятили куличи для российских военнослужащих в Сирии

Происшествия
еще новости
В Ростове детский развлекательный центр закрыли из-за грубых нарушений пожарной безопасности

В Ростове детский развлекательный центр закрыли из-за грубых нарушений пожарной безопасности

В Липецке в элитном районе дотла сгорел автомобиль

В Липецке в элитном районе дотла сгорел автомобиль

В психоневрологической больнице подмосковного Ногинска случился пожар

В психоневрологической больнице подмосковного Ногинска случился пожар

Пожар в ТРЦ Нижнего Новгорода: эвакуированы более тысячи человек

Пожар в ТРЦ Нижнего Новгорода: эвакуированы более тысячи человек

Новости Украины
еще новости
В Канаде автобус столкнулся с грузовиком: есть жервы

В Канаде автобус столкнулся с грузовиком: есть жервы

Сепаратисты продолжают нарушать перемирие. Есть раненый

Сепаратисты продолжают нарушать перемирие. Есть раненый

В Житомирской области из ТРЦ эвакуировали более 350 человек

В Житомирской области из ТРЦ эвакуировали более 350 человек

В Британии на кладбище сняли призрак солдата: появилось фото

В Британии на кладбище сняли призрак солдата: появилось фото

Мировые новости
еще новости
Доказана польза растяжки для пожилых людей

Доказана польза растяжки для пожилых людей

Пожар в Харькове: есть погибший

Пожар в Харькове: есть погибший

Трагедия в Донецкой области: есть погибший

Трагедия в Донецкой области: есть погибший

"Перемирие" на Донбассе: оккупанты палят по позициям ВСУ на всех направлениях




Лента новостей
Турция задумалась о покупке противотанковых «Корнетов» - 19:34 Турция задумалась о покупке противотанковых «Корнетов»Дипмиссия РФ в ФРГ выясняет, не было ли среди пострадавших в Мюнстере россиян - 19:28 Дипмиссия РФ в ФРГ выясняет, не было ли среди пострадавших в Мюнстере россиянВ Житомирской области из ТРЦ эвакуировали более 350 человек - 19:10 В Житомирской области из ТРЦ эвакуировали более 350 человекТеррорист, въехавший в толпу в Германии, покончил с собой, — подробности (ФОТО) - 19:03 Террорист, въехавший в толпу в Германии, покончил с собой, — подробности (ФОТО)Учебный корабль ВМФ России «Перекоп» вышел в Красное море, завершив прохождение Суэцкого канала - 18:49 Учебный корабль ВМФ России «Перекоп» вышел в Красное море, завершив прохождение Суэцкого каналаАвтомобиль въехал в толпу людей в Германии  - 18:14 Автомобиль въехал в толпу людей в Германии Снежана Набок пришла на проект, чтобы отбить Иосифа Оганесяна у Саши Черно - 17:45 Снежана Набок пришла на проект, чтобы отбить Иосифа Оганесяна у Саши ЧерноНобоа: футболист "Рубина" Попов напоминает своей игрой Домингеса - 17:38 Нобоа: футболист Экс-коллега Дурова оценил возможность блокировки Telegram - 17:32 Экс-коллега Дурова оценил возможность блокировки TelegramНовгородский полицейский арестован за присвоение денег ветеранов - 17:31 Новгородский полицейский арестован за присвоение денег ветерановЗоозащитница обвинила Лондон в смерти питомцев Скрипаля - 17:31 Зоозащитница обвинила Лондон в смерти питомцев СкрипаляFacebook вводит верификацию для популярных аккаунтов - 17:31 Facebook вводит верификацию для популярных аккаунтовНа орбите Луны замечен звездный человек в шлеме за рулем – уфологи - 17:27 На орбите Луны замечен звездный человек в шлеме за рулем – уфологиТипичная Украина: В Киеве банда из 15 человек ограбила игорное заведение (ФОТО, ВИДЕО) - 17:25 Типичная Украина: В Киеве банда из 15 человек ограбила игорное заведение (ФОТО, ВИДЕО)
Последние новости
Футболисты "Гамбурга" обыграли "Шальке", одержав первую победу в бундеслиге с ноября - 21:56 Футболисты Ад в Ракке: ВКС России облетели и показали город, «спасённый» коалицией США (ФОТО) - 21:52 Ад в Ракке: ВКС России облетели и показали город, «спасённый» коалицией США (ФОТО) В Канаде автобус столкнулся с грузовиком: есть жервы - 21:42 В Канаде автобус столкнулся с грузовиком: есть жервы Первый ребенок США: что любит, где учится и чем занимается в Белом доме Бэррон Трамп - 21:31 Первый ребенок США: что любит, где учится и чем занимается в Белом доме Бэррон Трамп Меркель назвала происшествие в Мюнстре чудовищным - 21:10 Меркель назвала происшествие в Мюнстре чудовищным Танкер, следовавший в Украину, врезался в особняк на берегу Босфора - 21:00 Танкер, следовавший в Украину, врезался в особняк на берегу Босфора Сепаратисты продолжают нарушать перемирие. Есть раненый - 20:38 Сепаратисты продолжают нарушать перемирие. Есть раненый Под Киевом пьяный солдат ВСУ запугивал пенсионерку и требовал рассчитаться по долгам внука - 20:36 Под Киевом пьяный солдат ВСУ запугивал пенсионерку и требовал рассчитаться по долгам внука Академия спикеров Нидерландов наняла Саакашвили читать лекции - 20:04 Академия спикеров Нидерландов наняла Саакашвили читать лекции Россиянина задержали под Харьковом за незаконный переход границы - 20:02 Россиянина задержали под Харьковом за незаконный переход границы Теракт в Германии: есть погибшие и раненые - 19:45 Теракт в Германии: есть погибшие и раненые Полиция Мюнстера признала наезд грузовика на людей преднамеренным - 19:35 Полиция Мюнстера признала наезд грузовика на людей преднамеренным Грузовик протаранил толпу прохожих в Мюнстере - 19:35 Грузовик протаранил толпу прохожих в Мюнстере
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"