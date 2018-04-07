"Питтсбург" обыграл "Оттаву" в матче НХЛ, у Малкина голевая передача

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Хоккеисты "Питтсбурга" обыграли "Оттаву" в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча, прошедшая в пятницу на льду "Питтсбурга", завершилась со счетом 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) в пользу хозяев льда, в составе которых отличились Сидни Кросби (22-я минута) с передачи российского нападающего Евгения Малкина, Джейк Гюнцель (28), Фил Кессел (47) и Патрик Хёрнквист (57).

Для Малкина эта передача стала 56-й в сезоне. "Питтсбург" в третьем сезоне подряд и в 12-й раз в истории клуба достиг отметки в 100 очков.

Российский нападающий "Далласа" Александр Радулов отметился результативной передачей в выездном матче с "Анахаймом", в котором его команда уступила 3:5 (1:3, 1:1, 1:1).

В еще одном матче дня "Сент-Луис" на выезде победил "Чикаго" – 4:1 (1:0, 0:0, 3:1). Российский форвард "Блюз" Владимир Тарасенко результативными действиями не отметился.