Племянница Скрипаля попросила Мэй выдать ей визу

Виктория Скрипаль — племянница отравленного в британском Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и двоюродная сестра его также пострадавшей от отравления дочери Юлии — обратилась к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой пересмотреть отказ в выдаче ей гостевой визы.

«Главное, что бы мне хотелось сейчас, это увидеть их лично, чтобы иметь возможность правдиво рассказать нашей бабушке о том, каково здоровье ее сына и внучки, но в получении визы мне было отказано. Весь мир сейчас говорит о беспрецедентном политическом скандале, но в эпицентре этого скандала находятся реальные люди. Это наша семья, которой в действительности необходимо быть сейчас вместе», — процитировал обращение Виктории Скрипаль телеканал SkyNews.

Женщина говорила по-русски, однако британские телевизионщики перевели ее слова на английский.

Напомним, ранее стало известно, что консульство Великобритании отказало племяннице Скрипаля в выдаче визы, сославшись на отсутствие у нее источников дохода (она не работает и не имеет спонсоров и сбережений). Кроме того, британские дипломаты обратили внимание на то, что ранее Виктория ни разу не приезжала в страну на встречу со своими родственниками.

Сегодня СМИ со ссылкой на медиков сообщили, что Сергей Скрипаль пришел в себя и начал разговаривать. Главврач больницы, в которой лежат экс-агент ГРУ и его дочь, выразил уверенность в том, что в ближайшее время россиянин сможет ответить на вопросы следователей.