Племяннице Скрипаля отказали в визе из-за материального положения

Британское консульство отказалось выдать визу Виктории Скрипаль — племяннице отравленного в Солсбели экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и двоюродной сестре его дочери Юлии — для посещения родственников в лондонской больнице, потому что сотрудников дипломатического ведомства не удовлетворили объяснения по поводу цели визита и свидетельства о материальном положении заявительницы.

«А) Нет никаких свидетельств того, что ранее вы уже посещали Сергея и Юлию Скрипаль в Великобритании. В) В настоящий момент Сергей Скрипаль не может принимать гостей. С) Нет уверенности в том, что Юлия Скрипаль хочет вашего визита», — цитирует ВВС уведомление консульства об отказе.

В визовой анкете Виктория Скрипаль указала, что хочет посетить Великобританию с целью встречи с родственниками. В графе о материальном положении женщина написала, что в настоящее время не работает, а на вопрос о наличии иных источников доходов, помимо зарплаты, сбережений или спонсоров ответила отрицательно.

Этот ответ был расценен как повод усомниться в том, что россиянке хватит денег на дорогу и проживание в Великобритании.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от Лондона более конкретных разъяснений отказа в предоставлении визы Виктории Скрипаль — помимо прозвучавшего с британской стороны заявления о том, что при подаче документов не были соблюдены правила.