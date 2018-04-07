Поезда не едут по синей ветке московского метро

Сотрудники столичного метрополитена сообщили, что поезда не едут от станции «Партизанская» до станции «Киевская» из-за инцидента с пассажиром на станции «Курской» Арбатско-Покровской линии.

Движение на Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена восстановят через 15 минут. Пассажирам предложили воспользоваться другими линями или подождать, когда возобновят движение поездов.

Мы поедем через 15 минут. Пожалуйста, пользуйтесь другими линиями #мосметро или подождите возобновления движения поездов

— Московское метро (@MetroOperativno) April 7, 2018