Полиция Мюнстера признала наезд грузовика на людей преднамеренным

Полиция Мюнстера, где грузовик протаранил столики летнего кафе с сидевшими за ними посетителями в «старом» городе, подтвердила, что водитель намеренно направил машину на людей. Ранее местные СМИ со ссылкой на неофициальные источники в правоохранительных органах сообщали, что рассматривается версия теракта.

На данный момент количество жертв достигло четырех (первоначально говорилось о троих погибших), пострадали около 50 человек, пишет региональная газета RP-online. По предварительным данным, после наезда на людей водитель покончил с собой.

Erste Bilder vom Gro?einsatz der Polizei in M?nster. Quelle: dpa/WDR pic.twitter.com/6MTtWujTGd

— WDR aktuell (@WDR) 7 апреля 2018 г.

Полиция не исключает, что у него могло быть двое сообщников. Район ЧП оцеплен, ведется проверка на наличие взрывных устройств в здании ресторана, на летнюю «веранду» которого была совершена атака, над центром Мюнстера кружат полицейские вертолеты.

Местным жителям и туристам рекомендовано по возможности не покидать помещения и избегать приближения к центральному району Кипенкерль, где произошла трагедия.

Местные правоохранительные органы крайне резко предупреждают в своем твиттере, чтобы СМИ и пользователи соцсетей «избегали спекуляций» и «распространения слухов» на тему случившегося.