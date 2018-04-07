Порошенко: Господь Бог с нами, мы точно победим

Президент Петр Порошенко в своем микроблоге в Twitter выразил убеждение, что в Украине воцарится мир, а «война закончится победой».

«Война закончится нашей победой. Не только потому, что мы имеем лучшие вооруженные силы, не только потому, что мы защищаем родную землю, не только потому, что украинцы на сегодняшний день разрушили все сценарии Путина про «Новороссию», «Малороссию», раскол государства и все такое. А, в том числе потому, что с нами правда. И в Страстную неделю могу сказать, что Господь Бог с нами, мы точно победим», – заявил глава государства.

Впевнений, на нашій землі запанує мир.

Війна закінчиться нашою перемогою, адже правда – за нами! pic.twitter.com/K41InKtVKP

— Петро Порошенко (@poroshenko) 7 апреля 2018 г.

Ранее Петр Порошенко поздравил украинцев с Благовещением.

Фото: Апостроф