Россиянина задержали под Харьковом за незаконный переход границы

Украинские пограничники задержали 28-летнего российского гражданина в районе харьковского села Гатище. Как сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины, подозрительного мужчину заметили еще до того, как он пересек границу.

«Как выяснилось, мужчина пытался незаконно пересечь государственную границу в связи с запретом ему въезда на территорию Украины», — уточнило ведомство.

На задержанного был составлен протокол об административном нарушении, вопрос о наказании будет решать украинский суд.