Российские керлингисты уступили голландцам на ЧМ в Лас-Вегасе

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Мужская сборная России по керлингу проиграла команде Нидерландов в матче кругового раунда чемпионата мира, проходящего в Лас-Вегасе.

Встреча завершилась со счетом 8:6 в пользу голландцев. В составе российской команды играли Алексей Тимофеев (скип), Сергей Глухов (вице-скип), Артур Ражабов и Евгений Климов.

Позже, в ночь на субботу (мск), россияне, в активе которых 5 побед и 6 поражений, сыграют со сборной Южной Кореи.

Ранее места в плей-офф себе гарантировали команды Швеции, Шотландии, Канады и Норвегии.