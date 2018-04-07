Российские пловцы Тарасевич и Устинова победили на международном турнире в Стокгольме

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российские пловцы Григорий Тарасевич и Дарья Устинова одержали победы на международном турнире Swim Open Stockholm, который проходит в столице Швеции.

Тарасевич в субботу первенствовал на дистанции 100 метров в плавании на спине, показав время 54,24 секунды. Второе место занял швед Густав Хёкфельт (+0,59 секунды), третьим стал литовец Данас Рапсис (+0,63).

Устинова одержала победу в соревнованиях на дистанции 200 метров на спине с результатом 2 минуты 9,41 секунды. Серебро на данной дистанции завоевала еще одна россиянка Полина Егорова, уступившая Устиновой 2,56 секунды, а третьей к финишу приплыла британка Шарлотта Эванс (+4,25).