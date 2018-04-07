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Российские пловцы Тарасевич и Устинова победили на международном турнире в Стокгольме


Добавлено: 07 апр 2018 в 23:03, Категория: Спорт
Российские пловцы Тарасевич и Устинова победили на международном турнире в Стокгольме

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российские пловцы Григорий Тарасевич и Дарья Устинова одержали победы на международном турнире Swim Open Stockholm, который проходит в столице Швеции.

Тарасевич в субботу первенствовал на дистанции 100 метров в плавании на спине, показав время 54,24 секунды. Второе место занял швед Густав Хёкфельт (+0,59 секунды), третьим стал литовец Данас Рапсис (+0,63).

Устинова одержала победу в соревнованиях на дистанции 200 метров на спине с результатом 2 минуты 9,41 секунды. Серебро на данной дистанции завоевала еще одна россиянка Полина Егорова, уступившая Устиновой 2,56 секунды, а третьей к финишу приплыла британка Шарлотта Эванс (+4,25).


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Добавлено: 07 апр 2018 в 23:03, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rsport.ru

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