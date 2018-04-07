Ротань: Зоря заслужено претендує на медалі

Гравець Динамо Руслан Ротань поділився очікуваннями напередодні матчу проти луганської Зорі.Півзахисник київського Динамо Руслан Ротань відповів на питання клубної прес-служби перед матчем чемпіонату України проти Зорі."Зоря – міцний суперник. Футболісти цієї команди завжди залишають дуже мало простору, добре грають на контратаках, від оборони, а швидкі гравці стрімко вибігають вперед. Вважаю, ця команда заслужено претендує на медалі і не без успіху бореться за них.Так, їх ключові футболісти проти нас не зіграють через дискваліфікацію, але в команді є 20-25 гравців, які претендують на місце у складі. Ті, хто не потрапляє в стартовий склад, будуть працювати і старатися ще більше, щоб довести, що вони гідні місця на полі. Тому я ніколи не поділяю виконавців на основних і неосновних", – цитує Ротаня офіційний сайт Динамо.