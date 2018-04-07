Сбивший людей в Мюнстере водитель действовал в одиночку

Полиция немецкого города Мюнстера опровергла появившуюся ранее в «Рейнской газете» информацию о том, что в районе, где водитель грузового микроавтобуса протаранил посетителей летнего кафе, проводится розыск предполагаемых сообщников преступника.

Spiegel Online сообщает, что городские власти разделяют версию террористического акта. Ранее представители полиции подтвердили, что наезд был совершен намеренно, однако призвали до официального объявления следователей не называть случившееся терактом.

Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет, что сегодня, 7 апреля, во второй половине дня в Мюнстере должна была состояться демонстрация курдов, организаторы которой заявляли о намерении собрать около 1,5 тысячи участников. После случившегося акция была отменена.

На данный момент разные источники сообщают о трех или четырех погибших. Количество пострадавших уточняется: местные СМИ пишут, что их «десятки», причем шестеро находятся в критическом состоянии. По официальным данным, обнародованным полицией, пострадали 20 человек, по неофициальным — до 50.

О водителе известно только, что после наезда он покончил с собой.

ЧП произошло в так называемом старом городе, в районе Кипенкерля (так называется местная достопримечательность — статуя странствующего торговца в самом центре исторического центра Мюнстера).

August Schmiemann, Denkmal des westf?lischen Kiepenkerls #M?nster (Westfalen), 1896 https://t.co/1oyCRYG2lC #Kiepenkerl pic.twitter.com/gxocWFNe14

— Susan Klaiber (@SusanKlaiber) 7 апреля 2018 г.

Кафе, посетителей которого задавил грузовик, также называется «Kiepenkerl». Улочки в этом районе узкие, в теплую погоду там традиционно прогуливаются и сидят за столиками кафе туристы и местные жители, а зимой проводят рождественскую ярмарку.