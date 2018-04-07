Семья Аллы Пугачевой и Максима Галкина готовится к Пасхе: видео

Лиза Галкина красит яйца

В воскресенье православные христиане будут отмечать Пасху. В Чистый четверг многие люди красили яйца и делали другие приготовления к празднику. А в доме Аллы Пугачевой и Максима Галкина подготовка к Светлому воскресенью развернулась в пятницу. Примадонна поделилась на своей странице в Instagram видеороликом, в котором ее четырехлетние дети красили яйца.

Страстная пятница. Красим пасхальные яйца, – прокомментировала Пугачева занятие детей.

Лиза Галкина

Гарри и Лиза Галкины, надев на руки перчатки, увлеченно ждали, когда белые яйца в банке с водой и пищевым красителем, приобретут нужный цвет. Сын Аллы Пугачевой выбрал синий оттенок, а дочь – красный.

В прошлом году младшие члены звездной семьи были еще совсем маленькими, поэтому по большей части лишь наблюдали за традиционными приготовлениями взрослых к Пасхе, а в этом году подросли и стали более самостоятельными.

Гарри Галкин

Кадр из видео

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми