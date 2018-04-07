Сепаратисты продолжают нарушать перемирие. Есть раненый

С начала суток в зоне АТО было зафиксировано 17 обстрелов сепаратистов. Один украинский военный получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00.

В частности, на Донецком направлении из гранатометов сепаратисты обстреляли украинские укрепления вблизи Авдеевки и Водяного, а из крупнокалиберных пулеметов — позиции защитников Гнутово.

Кроме этого, противотанковый ракетный комплекс враг применил в районе Талаковки, а неподалеку Широкино, Славного и Павлополя — вел снайперский огонь.

Под обстрелы из стрелкового оружия попали защитники Авдеевки, Водяного, Славного и Павлополя.

На Луганском направлении из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов агрессор открывал огонь по украинским опорным пунктам под Луганским.