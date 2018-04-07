Сергей Скрипаль пришел в сознание

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери, вышел из критического состояния, находится в сознании, хорошо реагирует на лечение и уже может разговаривать, передает телеканал Sky News.

Ранее сообщалось, что бывший сотрудник российского разведуправления пошел на поправку. Запрос на встречу с ним направило британским властям посольство РФ в стране.

Директор больницы, в которой находятся Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, назвал спекуляцией разговоры о том, что обоих пациентов выпишут в какие-то ближайшие сроки. Однако, по словам доктора Кристин Бланшар, Юлия Скрипаль чувствует себя достаточно хорошо, чтобы общаться со следователями, и ее отец тоже в скором времени сможет сделать свое первое заявление после отравления.

Представитель МВД Великобритании заявил, что Скрипалям по-прежнему необходимо наблюдение медиков, и поблагодарил сотрудников Национальной системы здравоохранения страны за «выдающуюся заботу» об иностранных гражданах. По его словам, британские врачи продолжат оказывать отравленным россиянам всю необходимую медпомощь, которая им, «вероятно, потребуется в течение всего ближайшего времени».