Силы обороны Японии впервые со времен Второй мировой пополнились морской пехотой

В состав Сил самообороны Японии впервые с окончания Второй мировой войны вошли войска морской пехоты быстрого реагирования. Об этом сообщает Reuters.

Решение о введении бригады морпехов было принято с целью оказания противодействия оккупации островов в Восточно-Китайсом море, которым, по мнению японских властей, угрожает Китай.

По выражению заместителя министра обороны Японии Томохиро Ямамото, защита островов «стала критической обязанностью».

По данным Reuters, 1500 японских морпехов будут размещены на острове Кюсю. В дальнейшем они могут быть передислоцированны на Окинаву.