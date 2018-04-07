СМИ, блогеры и бизнес больше всего пострадают от возможной блокировки Telegram в России – эксперт

Руководитель коммерческой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов считает, что блокировка мессенджера Telegram на территории России больше всего навредила бы СМИ, блогерам и бизнесу.

В начале апреля у Telegram истек срок предоставления криптологических ключей шифрования ФСБ. Роскомнадзор подал исковое заявление в Таганский районный суд Москвы об ограничении доступа к мессенджеру на российской территории.

Фролов считает, что на данный момент рынок не может дать близкую альтернативу этому мессенджеру. Пользователи привыкли к каналам и его специфике в целом. Эксперт напомнил, что передача осложнена тем, что часть ключей находится на устройстве пользователя. Эта проблема возникла из-за особого способа шифрования. Такую информацию сообщает РИА «Новости».