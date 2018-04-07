СМИ назвали дату введения санкций США против российских олигархов

Белый дом может объявить о введении новых санкций против ряда российских политиков и бизнесменов в пятницу, 6 апреля. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как указывает издание, санкции будут введены против некоторых представителей российской «правящей элиты». В частности, ограничения будут нацелены на олигархов, политиков и союзников президента России Владимира Путина.

После того, как решение будет утверждено, администрация США выступит с соответствующим заявлением.

Стоит отметить, что в Кремле не подтверждают информацию о скором введении новых санкций США.