СМИ узнали о гибели домашних животных Скрипаля

В опечатанном после инцидента в Солсбери доме экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля погибли от обезвоживания две морские свинки. Его кота усыпил ветеринар, сообщает The Mirror со ссылкой на данные британского министерства окружающей среды.

Ветеринару не сразу удалось попасть в дом Скрипаля, где он обнаружил погибших свинок и кота, находящегося в состоянии «стресса». Его отвезли в лабораторию в Портон-Дауне, а затем, чтобы облегчить его мучения, усыпили. Тела животных были кремированы.

Ранее официальный представитель МИДа России Мария Захарова поинтересовалась судьбой питомцев Сергея Скрипаля.

«Где сейчас эти домашние животные? У нас есть даже понимание, каких животных и сколько их там было. Но это опять же вопрос к британской стороне: где животные, каково их состояние, почему британская сторона, так активно сливающая в СМИ сведения о расследовании на неназванные источники, этот факт утаила? Ведь речь идет о живых организмах, и если в доме действительно было применено отравляющее вещество, как опять же передают британские СМИ со ссылкой на неназванные источники, то эти живые организмы тоже должны были пострадать», — заявила Захарова.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал позицию Великобритании «мегафонной дипломатией» и предположил, что в Лондоне заигрались в обвинениями по «делу Скрипаля».

«Мы говорили нашим британским коллегам, что вы заигрались и доиграетесь. Потому что одно дело выдвигать не подкрепленные никакими доказательствами обвинения, а совсем другое — переходить на разговор на профессиональном языке, который подразумевает не мегафонную дипломатию, а ясные ответы на обоснованные вопросы», — цитирует дипломата РИА Новости.