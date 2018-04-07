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СМИ узнали о планах Пучдемона бежать в Россию


Добавлено: 07 апр 2018 в 13:56, Категория: Новости на сегодня
СМИ узнали о планах Пучдемона бежать в Россию

Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон рассматривал вариант выезда в Россию — еще до того, как попытался вернуться в Бельгию и был задержан в Германии, пишет испанская газета El Mundo со ссылкой на свои источники.

По их словам, «российский» маршрут был одним из вариантов передвижений Пучдемона в конце марта, когда опальный каталонский политик посещал Финляндию. «Речь шла о выезде в Санкт-Петербург, который находится не очень далеко от Хельсинки», — говорится в статье.

Однако в конечном итоге Пучдемон проделал путь в 1,7 тысячи километров из Финляндии в Швецию на автомобиле, за рулем которого сидел финский водитель. «Быстрее было бы доехать до Стокгольма на пароме, однако экс-глава Каталонии учел тот факт, что там у него могут проверить паспорт», — пишет El Mundo.

Из Швеции политик решил вернуться в Бельгию на микроавтобусе Renault Espace, которым пользовался и раньше. Маршрут пролегал через Данию и Германию, в которой его и задержала полиция, осведомленная о марке и номере транспортного средства.

Машину Пучдемона остановил патруль практически сразу за датско-немецкой границей, после чего пассажиру предложили выйти и проследовать на ближайшую АЗС, где официально взяли под стражу.

Напомним, 5 апреля суд в Шлезвиг-Гольштейн выпустил экс-главу Каталонии под залог с запретом покидать Германию. Кроме того, судья в принципе допустил экстрадицию политика в Испанию — но только при условии, что там ему вменят не подстрекательство к мятежу, а растрату бюджетных средств.


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Добавлено: 07 апр 2018 в 13:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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