Снежана Набок пришла на проект, чтобы отбить Иосифа Оганесяна у Саши Черно

Пришла я к Йосе и считаю, что их пара должна давно разойтись по разным сторонам. Йося ко мне, а Саша Черно в фитнес клуб! В их паре одна неуверенность, они не уверенны в своих отношениях и никак не могут быть вместе. Он боится даже просто смотреть на красивых девушек, боясь тут же убежать от Саши. Йосе нужна другая, такая как я! Я человек желания, считаю, что в жизни самое сложное - это понять, что ты хочешь, а дальше просто бери и делай! Творчество - это моя жизнь. Искренность и человечность стоит на первом месте. Главное с добром!