Пришла я к Йосе и считаю, что их пара должна давно разойтись по разным сторонам. Йося ко мне, а Саша Черно в фитнес клуб! В их паре одна неуверенность, они не уверенны в своих отношениях и никак не могут быть вместе. Он боится даже просто смотреть на красивых девушек, боясь тут же убежать от Саши. Йосе нужна другая, такая как я! Я человек желания, считаю, что в жизни самое сложное - это понять, что ты хочешь, а дальше просто бери и делай! Творчество - это моя жизнь. Искренность и человечность стоит на первом месте. Главное с добром!
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Новости » Шоу-бизнес » Снежана Набок пришла на проект, чтобы отбить Иосифа Оганесяна у Саши Черно
Снежана Набок пришла на проект, чтобы отбить Иосифа Оганесяна у Саши Черно
Добавлено: 07 апр 2018 в 17:45, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 07 апр 2018 в 17:45, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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