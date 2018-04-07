Сотрудники МЧС проверили более 8,5 тысячи объектов массового скопления людей по всей России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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«Специалисты МЧС совместно с прокуратурой провели комплексные проверки пожарной безопасности в более чем 8,5 тысяч объектов с массовым пребывание людей и торговли. Это составляет 50 процентов от общего количества запланированных к проверке объектов», — сказано на сайте МЧС.

Спасатели и правоохранители проверяли гостиницы, музеи, торговые центры, галереи, библиотеки, магазины и рестораны, больницы, спортивные комплексы, концертные залы.

Чаще других нарушений сотрудники ведомства обнаруживали отсутствие систем дымоудаления, автоматизированных систем оповещения и систем, отвечающих за отключение общей вентиляции, загромождение путей эвакуации, отсутствие подъездов пожарной техники, отделка запрещёнными горючими материалами.

Кроме того, в МЧС отметили, что сотрудники 2 тысяч проверенных объектов не обучены мерам противопожарной безопасности.

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