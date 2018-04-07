Страх расплаты за убийства «беркутовцев»: У «Меджлиса» зазвенели бубенчики

Никто не ожидал, что новость об аресте Бубенчика, убийцы «беркутовцев», так всколыхнёт бурное майданное болотце, где жабы с гадюками вот уже четыре года выясняют, кто из них самый главный атаман, а кто будет сверху в итоге.

Ну, ладно основная затычка в любой национальной бочке Владимир Вятрович заявил, что Бубенчик имел право стрелять в силовиков. К слову, по этой же логике почётный караул может точно так же дать пару залпов в Петра Алексеевича Порошенко в частности и во Владимира Вятровича лично. Вот ставлю бутылку односолодового виски 23-летней выдержки, что никто в Киеве не огорчится.

Прокурор Департамента спецрасследований Алексей Донской, пребывая в здравом уме и трезвой памяти, открыл Бездну!

Оказывается, закон об амнистии в отношении майдановцев (принят 21 февраля 2014 года) является ничтожным: «Этот закон ничтожен … прописан так, что противоречит Уголовному процессуальному кодексу … (он) не может быть применен…».

А значит для украинских патриотов, героев «АТО», «хизбовцев»* и недавно поставивших Порошенко аж цельный ультиматум «меджлисовцев»* открывается целое окно возможностей, правда окно это в мелкую клетку.

Владимир Парасюк заявил сразу же о возможности ареста себя нежного и прекрасного — чует кошка, чьё сало съела.

И тут неожиданно прорвало представителей «Меджлиса». Они все как один выступили на защиту неведомого им Бубенчика, судя по всему, события складываются таким образом, что позванивать с перепугу начали бубенчики именно у них.

Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров строго осудили арест героя Майдана. Тем более, что у них самих рыло в пуху относительно деятельности в Херсонской области. Добровольческий батальон «Крым» имени Номана Челебиджихана столько натворил, что прокуратуре ещё разгребать и разгребать. Когда отмашку дадут.

А вот именно эту отмашку «меджлисовцы» вместе с делом Бубенчика и получили. Слишком уже борзо и по-татарски гордо они выставили Порошенко ультиматум.

Напомним, «Меджлис» пообещал устроить массовые протесты в Киеве, если власти Украины не сделают полуостров «крымско-татарской национально-территориальной автономией». Об этом заявил Ленур Ислямов.

«Междлисовцы» требуют закрепления в украинской конституции статуса крымских татар, признания «органов национального самоуправления» и «переформатирования» Крыма в «национально-территориальную автономию».

Мустафа Джамилев заявил: «У нас есть до 18 мая время. Осталось совсем чуть-чуть. Считайте, что весь народ ждет сейчас. До 18 мая мы ждем, и, поверьте, ни Чубаров, ни Джемилев уже не удержат народ от многих высказываний и от многих вещей, потому что народ как пружина, он держится достойно».

Время ультиматума всё ближе. А тут и Бубенчик зазвенел. И Парасюк заверещал. И у Мустафы Джемилева и Рената Чубарова голоса проснулись.

Похоже, Пётр Алексеевич Порошенко решил устроить лёгкий фальстарт и обогнать, в смысле пересажать, самых буйных и требовательных ещё до начала основной президентской гонки.

Пётр Алексеевич распробовал титул «последнего диктора в Европе».

Дмитрий Дзыговбродский, специально для «Русской Весны»

* запрещенная в РФ эктремистская организация.