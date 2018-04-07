Суд Мариуполя освободил моряков российского сейнера «Норд»

Украинские власти выпустили из-под стражи моряков с российского сейнера «Норд», арестованного за нарушение морской границы, и обязали 10 апреля явиться на допрос по уголовному делу в отношении их капитана Владимира Горбенко — он продолжает оставаться под стражей.

Представитель судовладельца Анна Шевелева сообщила РИА Новости, что освобожденные моряки находятся в Мариуполе и не могут покинуть территорию Украины до участия в допросе.

Накануне Мариупольский горсуд оштрафовал каждого из них на 3—3,4 тыс. гривен (около 6,6—7,5 тыс. рублей), а Херсонский городской суд заключил капитана сейнера под стражу на два месяца с возможностью выхода под залог.

Владимира Горбенко обвиняют в нарушении порядка въезда «на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», по этой статье предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал задержание экипажа «Норда» и захват судна подтверждением «террористической сущности киевского режима», пригрозив украинским властям ответом, который «навсегда отобьет у них желание заниматься своим преступным промыслом».

В Москве задержание российских моряков охарактеризовали как пиратство. ФСБ РФ возбудила в отношении украинских пограничников уголовное дело об угоне водного транспорта.